كل ما تريد معرفته عن مدينة النبطية اللبنانية

تقع مدينة النبطية في محافظة النبطية اللبنانية، وتتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبي، وتبعد عن بيروت نحو 70 كيلومترا.

تُعد من المدن الغنية بالمعالم الأثرية التي تعكس تاريخها العريق، ومن بينها قلعة الشقيف المطلة على المدينة، وسوق الإثنين، وجامع النبطية القديم، وكنيسة السيدة، مما جعلها وجهة سياحية بارزة.

وللمنطقة دور بارز في تاريخ المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضت للغارات الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول 2024 ضمن مواجهات بين إسرائيل وحزب الله.