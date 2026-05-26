تصعيد عسكري محدود في مضيق هرمز تفاصيله عبر الخريطة التفاعلية

تضاربت الروايات عقب التصعيد العسكري المحدود في مضيق هرمز؛ حيث أعلنت واشنطن قصف منصات صواريخ إيرانية في مدينة بندر عباس ردا على استهداف سفنها.

بينما أشارت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية إلى استهداف زوارق حربية جنوب جزيرة لارك الإستراتيجية، والتي حول الحرس الثوري مسارات السفن إليها لتمر بين جزر هرمز وقشم ولارك لإحكام السيطرة.

التقرير يستعرض آخر التطورات التي شهدها مضيق هرمز، فالمضيق يشهد حاليا "حصارا مزدوجا" أمريكيا إيرانيا؛ فمنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفرض القطع الحربية الأمريكية في بحر العرب حصارا مشددا يمنع السفن الإيرانية من مغادرة موانئها عبر خليج عُمان أو العودة إليها.