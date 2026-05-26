تايلاند تواجه أزمة أسمدة تضغط على المزارعين وتهدد الأمن الغذائي

لم تمر أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، حتى تأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي مثل تايلاند.

سلط التقرير الضوء على الواقع الصعب الذي فرضته أزمة مضيق هرمز على سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي، ونقل شهادات مزارعين وفلاحين من تايلاند.

وفي سبيل مواجهة تداعيات أزمة إغلاق المضيق، لجأت تايلاند إلى البحث عن مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط، سواء من بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، أو من خلال التنسيق مع الصين، لكنها تواجه عراقيل، كما يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة التايلاندية كريتشانون أيابانيا للجزيرة.