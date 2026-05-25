نور يشق عتمة الأزمات.. استئناف عمليات زراعة القرنية في غزة

في خطوة طبية مهمة رغم التحديات المعقدة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استئناف برنامج زراعة القرنية داخل مستشفى العيون التخصصي بمدينة غزة، وذلك بعد توقف قسري دام ثلاث سنوات متتالية.

يأتي هذا الإعلان ليبث الأمل مجددا لدى مئات المرضى الذين يعانون مشكلات بصرية حادة، إلا أن العودة لم تكن مفروشة بالورود؛ حيث تواجه الطواقم الطبية تحديات جسيمة لإنجاح هذا البرنامج، في ظل نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الذي يعاني منه القطاع الصحي ككل. تقرير: نور خالد

المصدر: الجزيرة