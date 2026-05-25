مواجهة متوترة بين تايوان والصين قرب جزر براتاس

قال خفر السواحل التايواني إنه دخل مع خفر السواحل الصيني في مواجهة متوترة بالقرب من جزر براتاس ذات الموقع الإستراتيجي شمال بحر جنوب الصين.

وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد سفينة صينية تتجه نحو الجزر، فأرسل على الفور سفينته التي أصدرت تحذيرات، قبل أن ينخرط الطرفان في "مواجهة كلامية حادة عبر اللاسلكي بشأن السيادة".

وتقع جزر براتاس، الخاضعة لسيطرة تايوان، بين جنوب تايوان وهونغ كونغ، ويعتبرها بعض خبراء الأمن عرضة لهجوم صيني بسبب بعدها أكثر من 400 كيلومتر عن الجزيرة الرئيسية.