منظومة أمنية وصحية متكاملة.. تقنيات ذكية لتأمين ضيوف الرحمن

يتولى مركز التحكم والسيطرة التابع للأمن العام السعودي التنسيق بين جميع القطاعات الأمنية والصحية المعنية بإنفاذ خطط الحج وتأمين حركة سلسة وآمنة لضيوف الرحمن.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزيتها التامة لمواكبة حركة الحجيج، حيث استحدثت الوزارة تقنيات حديثة ومتطورة تتيح لها المتابعة اللحظية والاستجابة الفورية لما قد يطرأ خلال مناسك الحج.

تأتي هذه الاستعدادات المكثفة لتؤكد حرص المملكة على تقديم تجربة حج آمنة وميسرة، تعتمد على التقنية الذكية والعمل الميداني المشترك لحماية الأرواح وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

تقرير: بدر ربيعان