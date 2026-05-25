قارة أفريقيا تواجه أعقد أزمات الأمن الغذائي وتتجلى بصورة أكبر في السودان

تواجه قارة أفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم رغم امتلاكها أكبر احتياطي من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا.

وتتجلى أزمة الغذاء الأفريقية بصورة أكثر في السودان؛ فهو البلد الذي ظل لسنوات ينظر إليه كسلة غذاء محتملة لأفريقيا، تحولت أجزاء واسعة من أراضيه الزراعية إلى ساحات حرب ونزاع وأصبحت جرداء تذروها الرياح.

وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان أملا في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنتاج معا.