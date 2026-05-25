تدهور خطير في مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة

يواجه قطاع الصحة في غزة مشكلات كبيرة، فالمستشفيات لا تعمل بشكل كامل، والأدوية والتجهيزات لا تسد الاحتياجات، وهو ما ينذر بتوقف خدمات طبية حيوية لآلاف المرضى والمصابين.

وتواجه الطواقم الطبية صعوبات متزايدة في توفير العلاج، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل الاكتظاظ الشديد في المستشفيات وتكدس المرضى داخل الأقسام والممرات مقابل احتياج متزايد.

يتزامن ذلك مع تحذيرات وزارة الصحة من تدهور خطير في مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية في القطاع، حيث أكدت الوزارة أن النقص الحاد يهدد حياة آلاف المرضى.