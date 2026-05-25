بتكلفة 53 مليار دولار.. التوسعة الثالثة للحرم المكي الكبرى في تاريخه

تواصل التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام تحقيق قفزة تاريخية هي الأكبر في تاريخ الحرم المكي الشريف، وذلك تماشيا مع خطط التطوير الشاملة لتيسير مناسك ملايين الحجاج والمعتمرين.

من أبرز أرقام المشروع التكلفة الإجمالية التي بلغت نحو 53 مليار دولار، وبطاقة استيعابية تتسع لأكثر من 1.85 مليون مصل في وقت واحد، وبقدرة قصوى تصل إلى قرابة مليوني مصل عند احتساب الساحات المحيطة بالمسجد الحرام.

تأتي هذه التوسعة ضمن منظومة هندسية وخدمية متكاملة رفعت الطاقة الاستيعابية للمصلين والطائفين، لتشكل نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركتهم داخل الحرم الشريف.

تقرير: بدر الربيعان