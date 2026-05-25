السعودية تعلن جاهزيتها الكاملة لتفويج الحجاج إلى مشعر منى

أتمت السلطات السعودية استعداداتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج الحالي، حيث اكتملت منظومة الخطط التنظيمية والخدمية والصحية في مختلف المشاعر المقدسة لضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم.

وفي غضون ذلك، يتهيأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، لبدء أولى مناسك رحلتهم الإيمانية في يوم التروية، حيث يتوافدون إلى مشعر منى للمبيت فيه اقتداء بالسنة النبوية، وذلك تمهيدا للتصعيد الكبير إلى صعيد عرفات الطاهر يوم غد الثلاثاء.

تقرير: نشوان حسين