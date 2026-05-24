إغلاق مضيق هرمز يتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا

تسبب إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية على إيران في أزمة إمدادات عالمية حادة، امتدت تأثيراتها لتضرب الريف الإنجليزي، مهددة بأزمة غذاء عالمية وشيكة نتيجة القفزات القياسية في تكاليف الإنتاج الزراعي.

عبر المزارعون البريطانيون عن حجم الضغوط الراهنة الناتجة عن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، حيث قفز سعر الطن من قرابة 300 جنيه إسترليني (نحو 384 دولاراً) إلى نحو 450 جنيهاً (نحو 576 دولاراً) (بزيادة بلغت 70%)، كما ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تتجاوز 100%، حيث صعد من 50 بنساً (نحو 64 سنتاً) إلى ما بين جنيه (نحو 1.28 دولار) وجنيه و20 بنساً (نحو 1.54 دولار)، وهو ما يتزامن مع التوقيت الحرج لتجهيز الأرض وحصاد المحاصيل.

تقرير محمد المدهون