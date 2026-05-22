ناشطون في أسطول الصمود يروون ظروف اعتقالهم لدى القوات الإسرائيلية

حطت في مطار إسطنبول الدولي 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطين من أسطول الصمود العالمي عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم.

ووصل الناشطون وهم يحملون آثارا بليغة لانتهاكات جسدية وُصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وسط استقبال شعبي حاشد وتنديد رسمي وتحرك قضائي تركي موسع لملاحقة قادة الاحتلال.

وقال الناشطون إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.