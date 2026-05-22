مراحل متعددة أعادت رسم أولويات التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران

تستمر حالة الجمود في المنطقة ويبقى الوضع على حاله في مضيق هرمز، وسط تساؤلات حول ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران.

اقرأ المزيد

التقرير يرصد المراحل المختلفة والمنعطفات الحرجة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر الوساطة الباكستانية. ويستعرض كيف تغيرت أوراق الضغط ومطالب الطرفين؛ بدءا من مرحلة منع العودة للحرب وصدام "النقاط الخمس عشرة" الأمريكية، مرورا بمرحلة "مضيق هرمز مقابل التهدئة"، وصولا إلى المرحلة التقنية الإستراتيجية المعقدة المتعلقة بمصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب والرقابة النووية، وسط محاولات مستمرة لترجيح كفة الدبلوماسية على خيارات المواجهة العسكرية المفتوحة.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة