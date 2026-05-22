تصعيد أمريكي يعيد كوبا للواجهة بعد توجيه اتهامات لراؤول كاسترو

قال مسؤولون رفيعو المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة فتحت قضية جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو.

في خطوة تمثل تصعيدا في حملة الضغط التي تشنها واشنطن على الحكومة الشيوعية في كوبا، وسط انهيار للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزيرة.

وأعلن القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش ومسؤولون بارزون آخرون في وزارة العدل الأمريكية التهم الموجهة لكاسترو، وهي القتل وتدمير طائرة، خلال حفل لتكريم الضحايا الذين سقطوا في الحادث.

ويأتي هذا الاتهام في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي ترمب من أجل تغيير النظام في الجزيرة التي يتولى فيها الشيوعيون زمام الأمور منذ أن قاد الراحل فيدل كاسترو ثورة في عام 1959.