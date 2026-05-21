موجة إدانات دولية واسعة بعد فيديو إهانة ناشطي أسطول الصمود

أطلق الفيديو الذي بثه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن معاملة ناشطي أسطول الصمود موجة إدانات دولية واسعة، وصلت إلى حد استدعاء سفراء لإسرائيل في دول غربية عدة.

الفيديو الذي نشره بن غفير وأثار موجة السخط يظهر ناشطين من أسطول الصمود وهم جاثون، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ورؤوسهم إلى الأرض، وسط صراخ العديد منهم.

كما ظهر الوزير الإسرائيلي وهو يشكر القوات الإسرائيلية، بعدما دفع الجنود ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها: "الحرية، الحرية لفلسطين".