تداعيات سلبية لحرب الشرق الأوسط على الاقتصادات الأفريقية

تسببت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في تداعيات سلبية على الاقتصادات الأفريقية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وتأثير ذلك على المستوى العام للأسعار.

فقد أدت الزيادات الحادة في أسعار الديزل والبنزين إلى اندلاع احتجاجات عنيفة وإضرابات في عدد من دول القارة مثل كينيا، وجزر القمر، وموزمبيق.

واضطرت حكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة بعد تضخم فاتورة دعم الوقود وعجزها عن احتواء الأسعار.