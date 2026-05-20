قمة روسية صينية في بكين تصدرها ملف الطاقة

هيمن ملف الطاقة على لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في بكين، في وقت تحاول فيه موسكو توسيع صادراتها إلى آسيا مع استمرار اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ووصف بوتين العلاقات الثنائية بأنها وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"، بينما قال شي إن العلاقات بين البلدين بلغت "أعلى مستوى من الشراكة الإستراتيجية الشاملة".

وتأتي القمة في وقت تتزايد فيه أهمية السوق الصينية بالنسبة لروسيا، مع استمرار العقوبات الغربية، بينما تنظر بكين إلى الإمدادات الروسية باعتبارها مصدراً أكثر استقراراً للطاقة في ظل اضطرابات الخليج ومضيق هرمز.