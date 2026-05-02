11 ألف مريض سرطان في غزة يواجهون خطر الموت

واقع مأساوي يعيشه مرضى الأورام في قطاع غزة، حيث وصل عدد المصابين بمرض السرطان إلى نحو 11 ألف مريض، يواجهون ظروفا صحية بالغة التعقيد في ظل نقص الإمكانيات الطبية والحصار المستمر.

اقرأ المزيد

وأشارت المعطيات الإحصائية إلى تسجيل معدل وفيات يقدر بنحو 3 حالات يوميا بين المصابين، نتيجة غياب البروتوكولات العلاجية المتكاملة، ومنع سفر الحالات الحرجة لتلقي العلاج الإشعاعي والكيماوي في الخارج، بالإضافة إلى توقف المستشفيات المتخصصة عن العمل بكامل طاقتها. تقرير رامي أبو طعيمة

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة