U.S. Army equipment being returned from Esbjerg Harbor, during Operation Raven Assistor, in Denmark, April 3, 2025. Cargo ships received by Danish and American military personnel are used for the planned repatriation of U.S. Army equipment and materials that have been used in exercise activities on NATO's eastern flank. Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
مدة الفيديو 03 دقيقة 02 ثانية 03:02

واشنطن تسحب 5000 جندي من ألمانيا إثر خلافات حول حرب إيران

تصاعدت حدة التوتر بين الحليفين الأمريكي والألماني، حيث قرر الرئيس دونالد ترمب سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، في خطوة قد تستغرق عاما كاملا.

وجاء القرار إثر انتقادات حادة وجهها المستشار الألماني فريدريش ميرتس للإستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب على إيران، وهو ما قابله ترامب بتوبيخ شديد اللهجة.

وتشمل الخطوة سحب لواء كامل وإلغاء نشر كتيبة صواريخ، مما يؤثر على قاعدة رامشتاين ومستشفى لاندشتول.

وفي ظل تلويح واشنطن بتوسيع الانسحابات لتشمل إيطاليا وإسبانيا لرفضهما الحرب، حثت برلين أوروبا على تحمل مسؤولية أمنها ذاتيا، وتعزيز قدراتها العسكرية بعيدا عن الاعتماد المستمر على الولايات المتحدة، مما يضع مستقبل "الناتو" على المحك.

تقرير: مريم أوباييش

Published On 2/5/2026

حفظ

المصدر: الجزيرة