واشنطن تسحب 5000 جندي من ألمانيا إثر خلافات حول حرب إيران

تصاعدت حدة التوتر بين الحليفين الأمريكي والألماني، حيث قرر الرئيس دونالد ترمب سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، في خطوة قد تستغرق عاما كاملا.

وجاء القرار إثر انتقادات حادة وجهها المستشار الألماني فريدريش ميرتس للإستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب على إيران، وهو ما قابله ترامب بتوبيخ شديد اللهجة.

وتشمل الخطوة سحب لواء كامل وإلغاء نشر كتيبة صواريخ، مما يؤثر على قاعدة رامشتاين ومستشفى لاندشتول.

وفي ظل تلويح واشنطن بتوسيع الانسحابات لتشمل إيطاليا وإسبانيا لرفضهما الحرب، حثت برلين أوروبا على تحمل مسؤولية أمنها ذاتيا، وتعزيز قدراتها العسكرية بعيدا عن الاعتماد المستمر على الولايات المتحدة، مما يضع مستقبل "الناتو" على المحك.

تقرير: مريم أوباييش