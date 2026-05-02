تداعيات هرمز تصل إلى جبل طارق مع تغير مسارات الشحن البحري

أعلنت سلطات جبل طارق أن ميناءها شهد خلال الشهرين الماضيين تغييرا في مسارات ونوعية السفن التي تمر عبره دون أن تتأثر أعدادها،

وعزت السلطات هذا التغيير إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتوترات في مضيق هرمز، وأكّد رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو للجزيرة رغبته في انتهاء الأعمال العسكرية بشكل نهائي في الشرق الأوسط بسبب تداعياتها السلبية على اقتصادات العالم، ويعد مضيق جبل طارق ممرا مائيا إستراتيجيا لحركة الملاحة الدولية. تقرير: محمد المدهون

