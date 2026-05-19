مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في دمشق

قُتل جندي وأصيب آخرون في دمشق جراء انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة، ووقع الانفجار قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع شرق العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية أن إحدى مجموعات الجيش السوري "اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة للوزارة بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق"، وأضافت أنه "‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".