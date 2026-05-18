تجدد الخلاف السياسي في العراق بشأن توزيع الحقائب الوزارية

نال رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي أول دفعة من الثقة البرلمانية لحكومته الجديدة، بعد تصويت مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة لصالح 14 وزارة من أصل 23 حقيبة ضمن تشكيلته الوزارية.

وكشفت جلسة منح الثقة استمرار الانقسامات السياسية، بعدما أخفق البرلمان في التصويت على 9 وزارات؛ بسبب الخلافات بين الكتل وعدم التوصل إلى توافقات سياسية بشأنها، ومن أبرزها وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والتعليم، وهي حقائب تُعد من أكثر الوزارات حساسية وتأثيرا في المشهد العراقي.