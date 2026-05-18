آلية جديدة لعبور السفن مضيق هرمز.. ما هي؟

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور، الذي يُمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية، التي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري.

ليقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنحها الإذن بالعبور، إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح -وفقًا للآلية الجديدة- التي ستطبق خلال وقف إطلاق النار بعبور السفن غير العسكرية فقط خلال مسارات محددة رسميًا.