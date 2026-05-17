زئير مدريد وبرشلونة يحيي ذكرى النكبة ومطالب بمقاطعة إسرائيل

تحولت الذكرى الـ78 لنكبة فلسطين إلى قوة دفع شعبية هائلة داخل القارة الأوروبية، حيث شهدت كبرى المدن والعواصم الأوروبية مسيرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بانتهاكات الاحتلال المستمرة.

وكانت إسبانيا في قلب هذا الحراك الشعبي والسياسي العارم؛ إذ تفجرت موجة واسعة من المظاهرات والفعاليات الداعمة للقوية الفلسطينية في عشرات المدن الإسبانية، وامتد الطوفان البشري ليغمر شوارع العاصمة مدريد، وبرشلونة وبلنسية، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين.

ولم يقتصر الحراك على الجانب التضامني فحسب، بل حمل أبعاداً سياسية حاسمة؛ حيث شهدت المسيرات مطالبات شعبية وسياسية حازمة لحكومات بلادهم بضرورة المراجعة الشاملة والفورية للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ووقف كافة أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري معها.

تقرير: أيمن الزبير