بين الاغتيالات ورسائل النار.. غزة تواجه تصعيداً إسرائيلياً جديداً يهدد اتفاق التهدئة

شيّعت جماهير فلسطينية حاشدة القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة، إلى جانب جثماني زوجته وابنته، في مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اغتال الحداد باستهداف سيارة وسط مدينة غزة، عقب نجاته بدقائق من قصف شقة سكنية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم 3 نساء وطفل، في هذه الاستهدافات. بعد 7 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الدم الفلسطيني يراق، وأعداد الشهداء في ارتفاع مطرد مع مواصلة الاحتلال جرائمه دون رادع.

تقرير: غازي العلول