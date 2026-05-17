إغلاق مضيق هرمز يضرب صناعة البلاستيك بآسيا ومصانع تخفض إنتاجها

تواجه آسيا أزمة نقص في البلاستيك بسبب التراجع الحاد في المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

فقد أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى التأثير سلباً في إمدادات مادة النافتا التي تمثل عصب صناعة المواد البلاستيكية، وهو أمر دفع شركات إلى خفض الإنتاج وأخرى إلى إعلان حالة القوة القاهرة، لا سيما أن أبرز اقتصادات القارة تعتمد على استيراد النافتا من منطقة الخليج.

تقرير: منال بوعلي