شهادات الأسرى تكشف انتهاكات مروعة في سجون الاحتلال الإسرائيلي

يواجه الأسرى الفلسطينيون انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال، من بينها الاعتداءات الجنسية والتجويع والموت البطيء.

وتفيد شهادات الأسرى بتفاصيل مروعة عن التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم وتعرضوا لكسور وأمراض، بينما استشهد آخرون تحت وطأة الظروف القاسية.

وأفرجت سلطات الاحتلال قبل أسابيع عن الصحفي علي السمودي، بعد عام من الاعتقال، ووصف أوضاع السجون بالمرعبة.