نيويورك تايمز: تقارير استخبارية تكشف تعافي القدرات الصاروخية الإيرانية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) -نقلاً عن مصادر مطلعة- أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد.

اقرأ المزيد

وتشير التقييمات السرية -التي أُجريت مطلع الشهر الجاري وناقشتها وكالات الاستخبارات- إلى أن إيران احتفظت بجزء كبير من ترسانتها، مما يضع واشنطن أمام معضلة إستراتيجية بسبب نقص حاد تعانيه في الذخائر الحيوية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة