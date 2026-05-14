صمت غير مسبوق في جزيرة خارك الإيرانية.. ما آخر التطورات؟

تكتسب جزيرة خارك أهمية إستراتيجية بالغة وتعد من أهم المراكز الإستراتيجية في إيران، إذ تمثل المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الإيراني عبر الخليج.

وتقف هذه الجزيرة اليوم في صمت غير مألوف: لا ناقلات، لا تحميل، لا حركة، ومع طول أمد الحرب، تزداد التساؤلات بشأن حالة قطاع النفط في إيران وقدرته على التخزين، وكيفية تأثير ذلك على الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة مع تقارير إعلامية أشارت إلى قرب امتلاء تلك الخزانات خلال مايو/أيار، واحتمال اضطرار إيران إلى وقف الإنتاج في بعض الآبار.