ملك بريطانيا يفتتح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان

أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث توجه بلاده نحو سيادة طاقية كاملة، وتعزيز الالتزام الدفاعي في إستراتيجية شاملة لحماية الأمن القومي والاقتصادي للأمة.

وأكد ملك بريطانيا، في خطاب العرش خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، أن حكومته تعتزم الرد بقوة وحزم على المحن والتحديات التي يفرضها العالم المتقلب الراهن، مشيرا إلى أن الإستراتيجية القادمة ستتمحور حول اتخاذ قرارات شجاعة لتأمين المصالح الوطنية على المدى الطويل.