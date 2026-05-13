مشروع قرار أمريكي خليجي بشأن هرمز أمام مجلس الأمن

كشفت مصادر دبلوماسية عن حشد دولي غير مسبوق لدعم مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن، حيث انضمت 112 دولة لرعاية المسودة التي تهدف لفرض حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ويقود المشروع كل من الولايات المتحدة والبحرين، بدعم مباشر من قطر والسعودية والإمارات والكويت، وبمشاركة قوى كبرى مثل الهند واليابان ومعظم دول أوروبا. ويركز نص القرار على إلزام إيران بوقف الهجمات، وإلغاء "الرسوم غير القانونية" على السفن، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، مع التلويح بإجراءات تحت الفصل السابع لضمان التنفيذ، مما يضع طهران أمام ضغط دولي قانوني وعسكري متزايد. المزيد من التفاصيل في تقرير بيسان أبو كويك.