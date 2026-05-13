بعد هدنة استمرت 3 أيام.. القوات الروسية تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

قالت موسكو إن قواتها استأنفت عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد انقضاء الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واستمرت 3 أيام.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف بلاده بأكثر من 200 مسيرة بعد انتهاء الهدنة. في الأثناء، قال الكرملين إنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد أو أهداف محددة للتسوية بالرغم من إحراز تقدم نحو التوصل إليها. التفاصيل في تقرير ناصر آيت طاهر.