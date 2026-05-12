عملية برية إسرائيلية هدفها الوصول إلى زوطر اللبنانية

تقع بلدة زوطر الشرقية، التي سعت القوة الإسرائيلية لبلوغها، في قضاء النبطية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتشرف على نهر الليطاني، وترتفع نحو 500 متر فوق سطح البحر.

وفي تطور ميداني لافت، أُعلن عن تنفيذ قوة من الجيش الإسرائيلي عملية برية كان هدفها الوصول إلى زوطر، أي إن هذه القوة عبرت نهر الليطاني لتتجه شمالا.

وتتألف هذه القوة من وحدة إيغوز ولواء غولاني، واستخدمت مركبات مدرعة ثقيلة للوصول إلى منطقة خلة الراج، للتمركز فيها تمهيدا للانطلاق نحو مشارف بلدة زوطر، وفق رواية إذاعة الجيش الإسرائيلي.