الاتحاد الأوروبي يُفعّل اتفاقية التعاون مع سوريا ويدعم جهود الإعمار

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن استئناف اتفاقية التعاون مع سوريا، وأوضحت المفوضية الأوروبية أن القرار يأتي لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من دول الاتحاد.

وأكد البيان أن الخطوة تفتح آفاقا جديدة للحوار السياسي، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تحول في السياسة الأوروبية، تعكس الرغبة في إنهاء حالة القطيعة وتفعيل القنوات الدبلوماسية لدعم استقرار المنطقة.

تقرير: نور الدين بوزيان