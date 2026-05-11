هرمز وصراع الإرادات.. بين الحماية وفرض رسوم على كابلات الإنترنت

يعيش مضيق هرمز حالة “جمود ناري” مع تعثر الملاحة وبقاء نحو 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، وسط استنفار تقوده القيادة المركزية الأمريكية التي أعادت توجيه 58 سفينة.

ولوّح الرئيس ترمب بالانتقال إلى "مشروع الحرية بلس"، الذي يتضمن ضربات استباقية وتوسيع نطاق الحماية بالمسيّرات، رداً على فشل المفاوضات. في المقابل، بدأت طهران برسم قواعد اشتباك جديدة تشمل التهديد بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية التي تنقل 97% من اتصالات المنطقة، محولة الضغط من ناقلات النفط إلى البنية التحتية الرقمية العالمية.

تقرير: أحمد فال ولد الدين