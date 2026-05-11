تحديات كبيرة تواجه قطاع الزراعة في السودان

يواجه مزارعو سهول أم درمان أزمة متفاقمة بعد عودتهم إلى أراضيهم عقب سنوات من النزوح بسبب الحرب، إذ اصطدموا بارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتراجع القدرة على الإنتاج الزراعي.

وأكد مزارعون أن تكاليف الزراعة تضاعفت بشكل كبير، مما دفع بعضهم إلى تقليص المساحات المزروعة وخفض استخدام الأسمدة، وسط تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق السودانية. ويناقش التقرير تداعيات الصراع في الشرق الأوسط التي تفاقم التحديات أمام قطاع الزراعة في السودان الذي يعاني من الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

المصدر: الجزيرة