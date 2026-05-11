إسرائيل تجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب محال تجارية على هدمها في العيزرية شرقي القدس، واضطر بعض الملاك إلى هدم محالهم لتجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات الباهظة.

وكانت مؤسسات حقوقية حذرت من القرارات الإسرائيلية كونها الأقرب إلى منطقة "إي واحد"؛ حيث يخطط الاحتلال لإقامة مشروع استيطاني لإكمال الطوق الاستيطاني حول القدس وعزلها عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية بين الشمال والجنوب. تفاصيل الموضوع نتابعها في تقرير جيفارا البديري.

المصدر: الجزيرة