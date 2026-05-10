موسكو تترقب مبعوثي ترمب وكييف تتبادل الاتهامات معها بخرق الهدنة

شهدت الساحة الأوكرانية تصعيدا في الخطاب السياسي والميداني، حيث تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك الهدنة المؤقتة التي استمرت ثلاثة أيام برعاية أمريكية، مما يضع جهود التهدئة على المحك.

على الصعيد الدبلوماسي، كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عن زيارة وشيكة لمبعوثي الرئيس ترمب، "ويتكوف وكوشنر" إلى موسكو، وأشار أوشاكوف إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة المباحثات المباشرة مع الجانب الأمريكي، والتأكيد على أن واشنطن لا تزال تضع ملف التسوية الأوكرانية ضمن أولوياتها.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، عن موقف "منفتح" للاتحاد الأوروبي تجاه موسكو، مؤكداً استعداد بروكسل للانخراط في محادثات تهدف إلى إحلال السلام وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

تقرير: ناصر آيت طاهر