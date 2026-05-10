بدء إجلاء ركاب السفينة "إم في هونديوس" في جزر الكناري

تواصل السلطات في جزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكناري الإسبانية إنزال ركاب السفينة السياحية “إم في هونديوس”، وذلك عقب رصد تفشٍ لـ “فيروس هانتا” على متنها.

وجرى نقل الركاب من الجنسية الإسبانية كدفعة أولى عبر طائرة عسكرية متجهة إلى العاصمة مدريد، حيث سيخضعون للحجر الصحي، وتم ذلك وسط تدابير أمنية وصحية صارمة، تمهيداً لإخضاع العائدين جميعاً للحجر الصحي الإلزامي.

وأكدت وزيرة الصحة الإسبانية أن خطة نقل المسافرين تسير وفق الجدول المحدد وبشكل طبيعي، مطمئنة الجمهور بأن جميع من كانوا على متن السفينة لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بالفيروس حتى اللحظة.

تقرير: أيمن الزبير