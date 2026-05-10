إسرائيل تجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس المحتلة

يواجه الفلسطينيون في القدس المحتلة فصلاً جديداً من فصول المعاناة الممنهجة، حيث أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملاك أكثر من 50 منشأة تشمل محالاً تجارية وعيادات طبية على هدمها في بلدة العيزرية شرقي القدس.

وأخطرت سلطات الاحتلال أصحاب هذه المنشآت بضرورة هدمها بأيديهم، تحت طائلة الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم إن نفذتها جرافات الاحتلال. وتعد هذه الخطوة تجسيداً لسياسة "الوجع المستمر"، حيث يُجبر المواطن على تدمير مصدر رزقه أو مأواه قسراً. تقرير: جيفارا البديري

المصدر: الجزيرة