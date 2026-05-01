جدل بين مشرعين وإدارة ترمب بشأن قانون صلاحيات الحرب

يتزامن تصاعد الحديث عن خطط أمريكية جديدة تجاه إيران مع انقضاء المهلة القانونية التي يحددها قانون صلاحيات الحرب.

ما أعاد الجدل بقوة داخل الكونغرس الأمريكي بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي.

ويعود قانون صلاحيات الحرب إلى عام 1973، ويمنح الرئيس الأمريكي مهلة 60 يوما لشن عمل عسكري دون تفويض مسبق من الكونغرس.

كما يتيح القانون بعد ذلك خيارين: إما طلب تفويض رسمي، أو طلب تمديد لمدة 30 يوما إذا كانت هناك ضرورة عسكرية تتعلق بسلامة القوات المسلحة.