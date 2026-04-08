معاناة النازحين اللبنانيين وإنذارات إسرائيلية تمنعهم من العودة إلى مدنهم

يعيش نحو مليون و600 ألف لبناني حياة النزوح القسري جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، بينهم 370 ألف طفل وفق إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يعيش معظمهم في خيام بالعراء

أو في مراكز إيواء تعاني اكتظاظا حادا، في ظل تمويل دولي لا يغطي ثلث الاحتياجات الفعلية. من جهة أخرى أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إنذارات عاجلة لسكان مناطق في مدينة صور بضرورة الإخلاء الفوري تمهيدا لشن غارات جوية على المنطقة. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في هذا التقرير.