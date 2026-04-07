قبيل انتهاء مهلة ترمب لإيران تتكرر سياسة التمديد في إدارة الحرب

بين خيارات أضيق ومسارات أشد خطورة تشارف الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية على نهاية أسبوعها الخامس، ومنذ اللحظة الأولى للحرب وإغلاق مضيق هرمز بدأت الحرب وكأنها تدار بمنطق العد التنازلي.

والمهل المتجددة أكثر ما تدار بأفق واضح لنهايتها وتحقق أهدافها. وعشية المهلة الجديدة، بلغت تهديدات ترمب ذروتها وقال إنه سيدمر جميع محطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم يوافق قادتها على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، متوقعا أن تحتاج إيران لعشرين عاما لإعادة الإعمار إن بقي لديها بلد أصلا. ووسط المهل المتوالية، والتمديد المستمر يسود الانتظار، في ظل تنامي الاعتقاد أن الإدارة الأمريكية تستخدم ما يوصف بإدارة المهل كأداة سياسية لإبقاء الضغط عاليا وسعي لتحقيق مكاسب أكبر.

تقرير: أسماء محمد