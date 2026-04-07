تعرّف على مشروع اتفاق إسلام آباد لإنهاء حرب إيران

وجهت باكستان إلى إيران والولايات المتحدة خطة لإنهاء دائم للحرب وفتح مضيق هرمز، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان على اتصال مع شخصيات سياسية وازنة في واشنطن وطهران.

ووفق رويترز، فإن عاصم منير كان على اتصال مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ولم يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل مباشر على المقترح الذي تقدمت به باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكنه قال إنه يريد التوصل إلى صفقة، وإن الجانب الإيراني مستعد ويرغب في التوصل إلى اتفاق.

تقرير: جعفر سلمات