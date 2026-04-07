"أوبك بلس" وزيادة الإنتاج.. قطرة في بحر أزمة الطاقة العالمية

تثير قرارات تحالف “أوبك بلس” بزيادة الإنتاج النفطي الجدل، إذ لا تمثل هذه الزيادة سوى نسبة ضئيلة من إجمالي إمدادات الطاقة المتوقفة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وقررت ثماني دول -تمثل مركز الثقل التنفيذي داخل التحالف- رفع حصص الإنتاج لشهر مايو/أيار المقبل بمقدار 206 آلاف برميل يوميا، وهي زيادة في الإنتاج لا تشكل سوى 2% من إمدادات الطاقة المتوقفة بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وبعد أكثر من شهر، ⁠تشير التقديرات إلى أن أكبر انقطاع في إمدادات النفط على الإطلاق أدى إلى تراجع يتراوح من 12 مليون إلى 15 مليون برميل من النفط يوميا، أي ما يصل إلى نحو 15% من الإمدادات العالمية.