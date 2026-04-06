سلطات الاحتلال تواصل إغلاق كنيسة القيامة حتى في عيد الفصح

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة حتى في عيد الفصح المجيد، بحجة حالة الطوارئ التي فرضتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبعد ضغوط دولية سمحت سلطات الاحتلال لأقل من 15 رجل دين من كل طائفة من الطوائف المسيحية الخمس بأداء الشعائر الدينية، وألا يكونوا مجتمعين. وتعد هذه أول مرة تُغلق فيها كنيسة القيامة منذ عقود، كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى وكافة المحال في البلدة القديمة.

تقرير: جيفارا البديري