انفجارات ضخمة تهز إيلات

بعد هدوء استمر لـ4 أيام، استيقظت مدينة إيلات على دوي انفجارات ضخمة ومتلاحقة، إذ انطلقت صفارات الإنذار ليتردد صداها بشكل مباشر في مدينة العقبة الأردنية المجاورة.

وانطلقت سلسلة من الدفاعات الجوية من قلب إيلات ومن جهة اليمين في الأفق البحري، للتصدي لهجوم كشفت طبيعة الانفجارات أنه تم عبر طائرات مسيرة. وفي حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء الحدث، تسببت الرشقة الأخيرة في إنزال عشرات الآلاف إلى الملاجئ وشلل تام في الحركة السياحية والاقتصادية، وسط ترجيحات بأن الهجوم انطلق من اليمن أو إيران.

تقرير: تامر الصمادي