بروتوكول التعامل مع سقوط طائرة في قلب المعركة؟

فور سقوط طائرة مقاتلة، تنطلق عمليات البحث والإنقاذ عبر إرسال فرق نخبة جاهزة مدعومة بمروحيات حربية ومقاتلات لتأمين غطاء جوي، والوصول إلى موقع الطيار بأسرع وقت عبر تتبع البيانات.

فعندما تسقط طائرة مقاتلة في منطقة معادية يجري تفعيل بروتوكول عسكري دقيق لإنقاذ الطيار أو الطاقم وحماية الأسرار التقنية.

ففي اللحظات الأولى للسقوط، يرسل كرسي المقاتلة المزود بنظام إنذار ومن خلال قنوات اتصال مشفرة، إحداثيات المكان الذي سقط فيه الطيار لتسهيل الوصول إليه.

تقرير: أحمد جرار