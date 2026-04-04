تعرف على مواصفات "إف 15 سترايك إيغل" التي أسقطتها إيران

توصف “إف 15 سترايك إيغل” بأنها مقاتلة هجومية تقوم بمهام متعددة، أبرزُها القصف الدقيق بعيد المدى في كافة الظروف الجوية ليلا ونهارا بمدى أقصى يصل لنحو 4 آلاف كيلومتر، كما تتميز بقدرة حمل ذخائر ثقيلة.

اقرأ المزيد

ويمكن لهذه الطائرة أن تنفذ مناورات قتالية وملاحقة أهداف صغيرة مثل المسيّرات، فعشية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أدخل سلاح الجو الأمريكي تعديلات على مقاتلة "إف 15 سترايك إيغل" العاملة ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية بنظام صواريخ موجَّهة بالليزر من عيار 70 ملم مضادة مسيرات. تقرير: سلام خضر

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة